مصادر لـ كوردستان24: الزيدي يعتزم زيارة أربيل هذا الأسبوع لبحث ملف "الإعمار" وملفات عالقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر مطلعة في رئاسة مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن عزم رئيس الوزراء، علي الزيدي، إجراء زيارة رسمية إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت المصادر في تصريح خاص لـ كوردستان24 أن الزيارة تهدف إلى بحث جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها حسم ملف منصب وزير الإعمار والإسكان، بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات والقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وحول الموعد المحدد للزيارة، أوضحت المصادر أنه "لم يتم حتى الآن تحديد يوم معين لإتمام الزيارة".

مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "من المرجح أن تتم خلال الأسبوع الجاري، ما لم تطرأ أي مستجدات أو عقبات فنية قد تؤدي إلى تأجيلها".

تأتي هذه الزيارة في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل، وحلحلة القضايا العالقة بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.