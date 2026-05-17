تأجيل محاكمة شيخ جنكي وسط اتهامات لأمن السليمانية بتهديد فريق الدفاع

أربيل (كوردستان 24)- أعلن دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، اليوم الأحد 17 أيار 2026، عن قرار المحكمة تأجيل جلسة محاكمة شيخ جنكي والموقوفين على خلفية أحداث "لاله زار" إلى الثالث من حزيران/يونيو المقبل، في وقت كشفت فيه مصادر عن ضغوط أمنية "خطيرة" تستهدف المحامين الموكلين بالقضية.

ونقلت كوردستان 24، عن مصدر في "جبهة الشعب" أن جهاز أمن السليمانية (الآسايش) وجه تهديدات مباشرة لعدد من المحامين وعائلاتهم ليلة أمس، وذلك عقب مرافعتهم في جلسة الخميس الماضي.

وأوضح المصدر أن التهديدات التي أُبلغت للمحامين هاتفياً نُقلت "باسم بافل طالباني"، وتضمنت تحذيراً من تكرار الأداء القانوني الذي شهدته الجلسة الأخيرة، مع تحميلهم كامل المسؤولية عن تبعات مواقفهم في الجلسات القادمة.

وفي تطور حقوقي بارز، رفع فريق الدفاع مذكرة عاجلة إلى المؤسسات السيادية في إقليم كوردستان والبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية، كشفوا فيها عن تفاصيل "صادمة" تتعلق بظروف احتجاز المعتقل (حمه رش)، أحد أفراد الحماية التابعين لشيخ جنكي.

ووفقاً للمذكرة، فقد تعرض المعتقل خلال فترة توقيفه التي استمرت تسعة أشهر لعمليات تعذيب ممنهجة، شملت كسر جمجمته، وإصابته بطعنات سكين في ظهره، وتحطيم أسنانه.

كما تضمنت الإفادة اتهامات بممارسة تعذيب جنسي أدى إلى "إصابة المعتقل بعجز جنسي دائم"، في خطوة وصفها فريق الدفاع بأنها "محاولة متعمدة لهدر الكرامة الإنسانية".

مطالبين بتدخل طبي وقانوني دولي عاجل للوقوف على الحالة الصحية للمحتجزين وضمان سلامة الإجراءات القضائية.

وتعود جذور هذه القضية إلى ليلة 22 آب 2025، حين شهد محيط فندق "لاله زار" في مدينة السليمانية اشتباكات عنيفة دارت لعدة ساعات بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني ومسلحين موالين للاهور شيخ جنكي، انتهت باعتقال الأخير مع العشرات من أنصاره.