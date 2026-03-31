اعتماد نظام العمل عن بُعد في مؤسسات محافظة طهران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان الثلاثاء، أن مؤسسات محافظته ستعتمد نظام العمل من بُعد ابتداء من السبت.

وقال إنه حتى إشعار آخر، "ستُمارس الأنشطة في كل الوزارات والمنظمات والهيئات التنفيذية في محافظة طهران" بعدد أدنى يشكل "20% من الموظفين الموجودين" في مكان العمل ابتداء من السبت، وهو أول أيام الأسبوع في إيران.

وأضاف أن النساء "سيعملن من بُعد أيضاً حتى إشعار آخر"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتستمر الحرب في الشرق الأوسط منذ 28 شباط/فبراير، حين باشرت اسرائيل والولايات المتحدة شن ضربات على إيران التي ترد باستهداف مصالح أميركية واسرائيلية في دول مجاورة عدة.

وسُمع دوي انفجارات مجدداً مساء الثلاثاء في العاصمة طهران.