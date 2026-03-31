واشنطن تؤكد علمها باختطاف صحفية أميركية في بغداد وتكشف عن اعتقال متورّط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، علمها بالتقارير التي تفيد باختطاف صحفية أميركية في العاصمة العراقية بغداد، مؤكدة أنها تتابع القضية عن كثب لضمان إطلاق سراحه.

وكشفت الوزارة أنها كانت قد أدت في وقت سابق "واجبها في التحذير" حيث أبلغت الصحفية المعنية بالتهديدات الموجهة ضدها قبل وقوع الحادثة.

وأضاف البيان: نواصل التنسيق المستمر مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لضمان تأمين إطلاق سراحها بأسرع وقت ممكن.

وفي تفاصيل ملاحقة الجناة، أكدت واشنطن أن السلطات العراقية احتجزت شخصاً يُعتقد بتورطه في عملية الاختطاف، مشيرة إلى أن المعتقل لديه صلات بـ "كتائب حزب الله"، وهي جماعة مسلحة موالية لإيران.

على صعيد متصل، جددت الخارجية الأميركية تحذيراتها الصارمة بشأن الأوضاع الأمنية.

مؤكدة أن العراق لا يزال مدرجاً ضمن "المستوى الرابع" في تصنيفات السفر، وهو أعلى مستويات الخطر.

ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً للمواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان، وحثت المتواجدين هناك على المغادرة فوراً.

واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نصيحة شديدة اللهجة لجميع الرعايا الأميركيين، بمن في ذلك الكوادر الصحفية والإعلامية، بضرورة الالتزام التام بإرشادات السفر الصادرة لتجنب المخاطر الأمنية المحدقة.

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، تعرّض صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين.

مؤكدةً أن قواتها الأمنية المختصة باشرت بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن عمليات المتابعة والمطاردة "أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط احدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

وأكدت الوزارة أن الجهود "مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في هذا العمل الإجرامي، وفق القانون".

وبحسب البيان "لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل".

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أنها "لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب، وستبقى أجهزتها الأمنية يقظة وحازمة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة".