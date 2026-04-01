محافظ أربيل: إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة في سماء المدينة بمشاركة الطيران الحربي

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن نجاح الدفاعات الجوية في التصدي لهجوم جوي واسع النطاق استهدف مركز المحافظة، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الاعتداءات.

تدمير 20 مسيرة

وأوضح خوشناو في تصريحات صحفية، أن سماء العاصمة أربيل شهدت عمليات اعتراض مكثفة أسفرت عن تدمير وإسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة انتحارية قبل وصولها إلى أهدافها. وطمأن المحافظ المواطنين بأن الهجمات لم تخلّف أي ضحايا، مشيراً إلى أن الأوضاع تحت السيطرة.

تنسيق بين الدفاعات والجوية

وفي تفاصيل عملية التصدي، كشف محافظ أربيل أن عملية الاعتراض لم تقتصر على المنظومات الأرضية المضادة للصواريخ فحسب، بل شهدت الأجواء تدخلاً مباشراً من قبل الطائرات المقاتلة التي قامت بمطاردة وإسقاط المسيرات المهاجمة في الجو، في تنسيق عالي المستوى لتأمين سماء المدينة.

يأتي هذا الهجوم في ظل موجة من التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وسط استنفار أمني كبير في إقليم كوردستان لتأمين المنشآت الحيوية والمناطق السكنية من الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ.