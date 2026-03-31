أغلى من السيارات الحديثة.. "بورصة الكباش" في أربيل تصل إلى 30 مليون دينار!

أربيل (كوردستان24)- في ظاهرة تعكس الشغف الكبير بتربية السلالات النادرة في إقليم كوردستان، تتحول أسواق الماشية في أربيل إلى ما يشبه "منصات عرض الجمال"، حيث لم يعد الميزان هو الحكم في تحديد السعر، بل "جمالية الملامح ونقاء السلالة". وتستعد العاصمة أربيل، يوم الأربعاء المقبل، لاحتضان مهرجان فريد من نوعه لاختيار "أجمل كبش" من سلالة "شجير" (Shcher) الشهيرة.

في جولة ميدانية لمراسل "كوردستان 24"، آزار فاروق، في أحد مواقع تربية هذه الماشية، التقى بالمربي الخبير " هيمداد"، الذي أفنى سنوات طويلة في العناية بمجموعته الخاصة.

هيمداد، الذي يستعد للمشاركة في المهرجان المرتقب، أطلق تحدياً علنياً قائلاً: "من يمتلك في عموم كوردستان أغناماً أو كباشاً أجمل من التي أمتلكها، فليأتِ بها إلى المهرجان للمنافسة.. أنا مستعد للتحدي".

القيمة المادية لهذه الحيوانات تجاوزت كل التوقعات، حيث أكد " هيمداد" لـ"كوردستان 24" أنه تلقى عرضاً بقيمة 30 مليون دينار عراقي (ما يعادل نحو 23 ألف دولار أو ما يعرف محلياً بـ"ثلاثة دفاتر") مقابل كبش واحد فقط من سلالة "شجير"، لكنه رفض البيع لتمسكه بجودة إنتاجه.

ولا يقتصر الغلاء على الكباش البالغة، بل يمتد إلى الصغار؛ حيث يشير هيمداد إلى أنه باع مؤخراً مجموعة من "البراخ" (صغار الأغنام) بسعر وصل إلى 10 آلاف دولار (دفتر واحد) للرأس الواحد، وهو سعر يفوق ثمن الكثير من السيارات المستعملة والحديثة في الأسواق المحلية.

ما الذي يجعل كبشاً يصل إلى هذا السعر؟ يوضح المربون أن سلالة "شجير" الأربيلية الأصيلة تتميز بمواصفات "قياسية" يراقبها الحكام والمربون بدقة، تشمل شكل الأنف المقوس، وطول وتناسق الأذنين والشفاه، بالإضافة إلى "الگورينج" وتدويرة القرون ولون الصوف وتوزيعه على الوجه.

مهرجان الأربعاء.. عرس المربين

من المتوقع أن يشهد المهرجان الذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل منافسة حادة بين كبار المربين في إقليم كوردستان والعراق. ويهدف هذا التجمع السنوي ليس فقط للمقايضة والبيع، بل للحفاظ على سلالة "شجير" من الانقراض وتحفيز الشباب على الاستمرار في هذه الهواية التي باتت تشكل مورداً اقتصادياً مهماً ورمزاً ثقافياً لأهالي أربيل.

ومع اقتراب موعد المهرجان، تتوجه الأنظار نحو "منصة العرض" لمعرفة من سيكسر الرقم القياسي الجديد، ومن سيفوز بلقب "سلطان الجمال" بين كباش كوردستان لعام 2024.