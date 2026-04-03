تقارير استخباراتية: إيران تُحصّن ترسانتها الصاروخية داخل أنفاق وكهوف اصطناعية

2026-04-03 08:22

أربيل (كوردستان24)- خلافاً للتصريحات المتكررة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه بشأن تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية، كشفت مصادر استخباراتية أمريكية عن معلومات مغايرة تماماً، مؤكدة أن طهران لا تزال تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة وفعالة.

ونقلت شبكة (CNN) عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية قولهم إن التقييمات الحديثة تُظهر أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات واسعة لإطلاق الصواريخ. وبحسب التقرير، فإن التقديرات تشير إلى أن إيران تمتلك، إلى جانب صواريخها، آلاف الطائرات المسيرة "الانتحارية" (المفخخة) الجاهزة للاستخدام.

وأوضحت المصادر أن إيران تعتمد في حماية ترسانتها على شبكة "بالغة التعقيد" من الأنفاق والكهوف الاصطناعية التي شيدتها على مدار عقود مضت، مما يوفر حماية قصوى لمعداتها العسكرية بعيداً عن أعين الرصد والضربات الجوية.

وفي سياق متصل، أشار تقرير (CNN) إلى نجاح القوات الإيرانية في تنفيذ تكتيكات "النقل السريع"، عبر استخدام منصات إطلاق صواريخ متحركة. وتسمح هذه التقنية للقوات الإيرانية بإطلاق الصواريخ بسرعة فائقة ثم نقل المنصات إلى مواقع آمنة قبل أن يتمكن الخصم من تحديد موقعها واستهدافها.

تأتي هذه التسريبات الاستخباراتية في وقت يصر فيه كبار المسؤولين في البيت الأبيض على أن القدرات العسكرية الإيرانية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً. إلا أن التقارير الميدانية والاستخباراتية تؤكد أن التهديدات التي تشكلها طهران على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة لا تزال قائمة وبقوة، مما يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الرسمي والواقع العسكري على الأرض.