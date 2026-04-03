بريطانيا تعلن نشر نظام مضاد للمسيّرات في الكويت

2026-04-03 17:40

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة بهجوم "متهوّر" على مصفاة نفط كويتية ليلا، بعد إعلان المملكة المتحدة نشر نظام مضاد للطائرات المسيّرة في الدولة الخليجية التي تتعرض لهجمات إيرانية ضمن الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت القوات الجوية البريطانية الخميس أن "فوج سلاح الجو الملكي نشر نظامه المضاد للطائرات المسيّرة عالي الفعالية رابيد سنتري في الكويت".

وكان وزير الدفاع جون هيلي أعلن الأسبوع الماضي خطة لنشر هذا النظام، مؤكدا أنه "تمت تجربته ميدانيا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأجرى ستارمر الجمعة مكالمة هاتفية مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ستارمر "استهلّ حديثه بإدانة الهجوم المتهور الذي شنته طائرات مسيّرة ليلا على مصفاة نفط كويتية".

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق الجمعة أن هجوما بطائرات مسيّرة استهدف مصفاة ميناء الأحمدي للنفط، تسبب باندلاع حرائق في عدد من وحداتها التشغيلية.

كما أفادت السلطات في وقت لاحق عن تضرر محطة لانتاج الكهرباء وتقطير المياه جراء هجوم إيراني.

وأضاف بيان داونينغ ستريت أن "الجانبين ناقشا نشر نظام الدفاع الجوي البريطاني رابيد سنتري في الكويت، والذي سيحمي الأفراد والمصالح الكويتية والبريطانية في المنطقة، مع تجنّب تفاقم النزاع".

وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى دول خليجية من بينها الكويت والإمارات والبحرين استهدفتها ضربات إيرانية ردا على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط/فبراير.