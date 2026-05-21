النيابة الكويتية تحيل 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني للمحاكمة بتهمة التسلل المسلح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة أربعة متهمين إلى المحكمة المختصة، على خلفية قضية التسلل إلى منطقة عسكرية محظورة في جزيرة بوبيان. وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين، الذين أفادت وزارة الداخلية بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني، واجهوا تهم الدخول غير المشروع إلى إقليم الدولة واجتياز حدودها البحرية.

ووفقاً لما أورده البيان، فإن المتهمين هم: العقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد بحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول محمد حسين سهراب فروعي راد.

وأوضحت النيابة أن عملية الضبط تمت من قبل القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال وملاحة كانت بحوزة المتهمين. كما تضمن ملف القضية نتائج الفحوص الفنية التي أجرتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية على المضبوطات، بالإضافة إلى المعاينة الميدانية لموقع الواقعة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها باشرت استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن فور إحالتهم إليها، وصولاً إلى قرار إحالتهم للمحاكمة لمباشرة الإجراءات القانونية بشأن التهم المسندة إليهم، مؤكدة في ختام بيانها على الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية في حماية أمن الدولة وسلامة أراضيها.



المصدر: السومریة