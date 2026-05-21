إيران تستأنف إنتاج "المسيرات" بوتيرة متسارعة رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أميركية، عن استئناف إيران لعمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

ويأتي هذا التحرك الإيراني كمؤشر على السرعة العالية التي تتبعها طهران في إعادة بناء قدراتها العسكرية، متجاوزةً بذلك آثار الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن التقرير الاستخباراتي، فإن الدوائر الأمنية في واشنطن ترى أن وتيرة إعادة تأهيل البنية العسكرية الإيرانية تجري بشكل أسرع من التقديرات السابقة، لا سيما في قطاع تصنيع المسيرات ومنصات الإطلاق. وهو ما أثار مخاوف جدية داخل الإدارة الأميركية من قدرة طهران على استعادة جزء حيوي من قدراتها الهجومية في مدى زمني قصير.

وكان الجانبان الأميركي والإيراني قد توصلا في أبريل الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بوساطة إقليمية، عقب أسابيع من التصعيد العسكري المباشر الذي شهد ضربات متبادلة؛ حيث استهدفت واشنطن وتل أبيب أهدافاً داخل إيران، ردت عليها الأخيرة بهجمات صاروخية وجوية واسعة. ومع ذلك، تصف التقارير الغربية هذه الهدنة بأنها "هشة وغير مستقرة"، في ظل استمرار التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، ووقوع حوادث أمنية متفرقة منذ بدء التهدئة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير أمنية غربية إلى أن إيران استطاعت تعزيز قدراتها العسكرية رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مستغلةً في ذلك شبكة تصنيع محلية واسعة ومنشآت موزعة جغرافياً، مما ساهم في تقليل التأثيرات المباشرة للضربات الجوية على خطوط إمدادها وتصنيعها.

ويرى محللون عسكريون أن العودة السريعة لإنتاج المسيرات تعكس تحولاً في العقيدة العسكرية الإيرانية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على هذا النوع من الأسلحة "منخفضة التكلفة وعالية التأثير". وتبرز أهمية هذه المسيرات في مهام الاستطلاع والهجمات بعيدة المدى، فضلاً عن دورها كأداة دعم رئيسية لحلفاء طهران في المنطقة، خاصة بعد النتائج التي حققتها في الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت ومواقع استراتيجية في منطقة الخليج.

من جانبه، وفي إفادة له أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، أن الضربات الأميركية الأخيرة نجحت في "إضعاف كبير" للقدرات العسكرية الإيرانية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات تقنية ولوجستية مهمة في مجالي الصواريخ والطائرات المسيرة.