القضاء التركي يعلّق نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري المعارض

علّقت محكمة في أنقرة الیوم الخميس 21 ایار/مایو 2026، نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقررت المحكمة إلغاء نتائج انتخابات الحزب في العام 2023، وإعادة تنصيب كمال كليجدار أوغلو رئيسا له، وفق الوكالة.

حقق حزب الشعب الجمهوري فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2024.

ويلاحق الحزب ورموزه في قضايا عدة أمام المحاكم، وكذلك المجالس البلدية التي شكلها إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ويقبع رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، والذي يعتبر أبرز منافس محتمل لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2028، في السجن منذ أكثر من عام بتهم فساد ينفيها.

المصدر: وکالات