روبيو يأمل في أن تؤدي الوساطة الباكستانية مع إيران الى اتفاق لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان24)- أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال.

وقال روبيو للصحافيين "أعتقد أن الباكستانيين سيتجهون الى طهران اليوم. لذا آمل في أن يدفع ذلك هذا الأمر (المباحثات) قدما بشكل إضافي".

وتنتظر طهران زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام آباد، في وقت تدرس الجمهورية الإسلامية اقتراحا أميركيا لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير.





