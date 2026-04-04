طهران تحذّر إسرائيل من استهداف المراكز الدبلوماسية الإيرانية

2026-04-04 13:50

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت طهران، اليوم السبت، إسرائيل من أي استهداف للمراكز الدبلوماسية الإيرانية.

التحذير جاء على لسان المتحدث بأسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، المقدم إبراهيم ذو الفقاري عبر بيان له.

وحذّر ذو الفقاري من أنه في حال "وقوع أي عدوان أو اعتداء على أي من سفارات ومراكز الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدبلوماسية، فإن جميع سفارات" إسرائيل في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال: لا تنسوا أننا سنردّ بسرعة وحزم على ما نقوله.