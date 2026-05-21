رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

أربيل (كوردستان24)- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين إيرانيين رفيعي المستوى، أن الزعيم الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، أصدر توجيهاً حاسماً يقضي بمنع إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسب قريبة من مستويات تصنيع الأسلحة إلى الخارج، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر وتجميد أحد المطالب الأمريكية الأساسية في مفاوضات السلام الجارية.

ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن هذا التوجيه يعكس توافقاً داخل مؤسسات صنع القرار في طهران على أن الاحتفاظ بالمخزون المخصب يمثل "درعاً استراتيجياً"، حيث يسود اعتقاد لدى كبار المسؤولين بأن نقل هذه المواد إلى خارج البلاد سيجعل إيران أكثر عرضة لهجمات عسكرية مستقبلية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن المتوقع أن تثير هذه التعليمات غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب "الأمريكية الإسرائيلية" الحالية ضد إيران.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد كشفوا لرويترز في وقت سابق أن ترامب قدم ضمانات لإسرائيل بأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بنداً إلزامياً بنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج الأراضي الإيرانية لضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه المتشدد، مشيراً إلى أن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وإنهاء نفوذ ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة، والقضاء التام على قدرات البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

وأوضح أحد المصدرين الأمنيين الإيرانيين لرويترز، طالباً عدم الكشف عن هويته: "تعليمات الزعيم الأعلى واضحة تماماً؛ مخزون اليورانيوم خط أحمر ولن يخرج من البلاد تحت أي ظرف، وهو الموقف الذي يحظى بإجماع القيادة الأمنية والعسكرية".

يذكر أن الزعيم الأعلى في إيران يمتلك الكلمة الفصل والنهائية في كافة القضايا الاستراتيجية والسيادية للدولة، مما يجعل من هذا القرار حجر عثرة كبيراً أمام أي تفاهمات وشيكة لإنهاء الصراع الإقليمي.