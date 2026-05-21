ساسان عوني: تمليك الأراضي للمستفيدين من المرحلة الأولى قريباً

أربيل (كوردتان24)- أعلن وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2026، في مؤتمر صحفي، عن انطلاق مرحلة جديدة من قرعة توزيع الأراضي، حيث جرى تجهيز أكثر من 6500 قطعة أرض في منطقة "ججنيكان".

واستعرض وزير البلديات تفاصيل توزيع الأراضي قائلاً: "تم تخصيص 3500 قطعة أرض لقرعة الموظفين، بينما خُصصت الـ3000 قطعة الأخرى لتعويض أصحاب الحقوق والمستحقين".

وأشار ساسان عوني إلى أنه جرى توزيع 38 ألفاً و400 قطعة أرض على الموظفين خلال المراحل الست الماضية، ومع عملية اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين الذين حصلوا على الأراضي إلى أكثر من 42 ألف موظف.

وأضاف عوني: "ضمن حدود رئاسة بلدية أربيل، تم شمول نحو 82 ألف موظف في السلكين المدني والعسكري بقرارات تخصيص الأراضي. ويسعدنا أن 50% من المشمولين بالقرار قد حصلوا على أراضيهم بالفعل حتى الآن، ونطمئن بقية الموظفين بأن المراحل المقبلة ستشهد توزيع الأراضي على كل من ظهرت أسماؤهم وتأخر استلامهم".

وبشأن قلق المواطنين من طول أمد عملية تسجيل الطابو (التمليك)، أوضح الوزير أنه رغم تعقيد هذه العملية واستهلاكها للوقت، إلا أن الدوائر المعنية بذلت جهوداً كبيرة وقطعت أشواطاً مهمة، معلناً أن "المستفيدين من المرحلة الأولى الذين استلموا أراضيهم ستكتمل سندات تمليكهم (الطابو) قريباً، وسيتم الإعلان عنها ليتمكنوا من تسجيلها بأسمائهم رسمياً".

وفي ختام حديثه، سلّط وزير البلديات الضوء على إنجازات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، قائلاً: "لقد أسسنا دائرة خاصة تسمى (وحدة تحويل البطاقات إلى سندات ملكية) بهدف تحويل 90 ألف بطاقة (كارت) إلى سندات طابو رسمية. وقد تم بالفعل تحويل معظم هذه البطاقات ولم يتبقَّ سوى عدد قليل منها"، مؤكداً أن هذه الوحدة ستعمل أيضاً على ملف أراضي الموظفين لتحويل بطاقاتهم المؤقتة إلى سندات تمليك رسمية.