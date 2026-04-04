قآني: مصير القوات الأمريكية في المنطقة هو "الهروب الحتمي"

2026-04-04 14:08

أربيل (كوردستان24)- شنّ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، هجوماً لاذعاً على الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المصير النهائي لجميع هذه القوات هو الفرار وإخلاء المنطقة بالكامل.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تطرق قاآني إلى انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"، قائلاً: "على المجرم ترامب أن يقيل قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد أيضاً؛ لأن هذا القائد، ومن فرط خوفه من المجاهدين الأبطال والشعب اليمني الصامد، لم يجرؤ على العبور من مضيق باب المندب".

وأضاف قائد فيلق القدس أن هذه السفينة الحربية، وبعد أسبوعين من "التخبط والضياع" في مياه المنطقة، انتهى بها المطاف بالهروب من البحر الأحمر والمنطقة تحت غطاء "رواية مفبركة" تبرر انسحابها.

واختتم قاآني رسالته بالتأكيد على أنه لا مستقبل للقوات الأمريكية في المنطقة، مشدداً بالقول: "إن العاقبة التي تنتظر كافة القوات الإرهابية الأمريكية هي الهروب من هذه المنطقة".