الحرس الثوري يعلن استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل في هرمز

2026-04-04 15:50

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، أنه استهدف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، ما أسفر عن اندلاع النيران فيها.

وأفادت بحرية الحرس الثوري في منشور على منصة إكس بأن طائرة مسيّرة أصابت السفينة... المرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز. اندلعت النيران فيها، مشيرة الى ان اسمها هو "ام اس سي إيشيكا" (MSC Ishyka).

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن السفينة تحمل علم ليبيريا، وكانت في طريقها بعد مغادرتها آخر محطة لها في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.