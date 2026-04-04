ترامب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أو مواجهة "الجحيم"

2026-04-04 17:27

أربيل (كوردستان 24)-وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت 4 نیسان/ ابریل 2026، إنذاراً شديد اللهجة إلى السلطات الإيرانية، مؤكداً أن أمامها 48 ساعة فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، وإلا فستواجه عواقب وصفها بـ "الجحيم".

ونقلت وكالة "فرانس برس" (AFP) عن منشور للرئيس ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أشار فيه إلى انتهاء المهلة التي كان قد حددها سابقاً. وكتب ترامب: "ألا تتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام لإبرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟"، في إشارة إلى الإنذار الذي أصدره في 26 آذار/مارس الماضي.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الوقت ينفد"، محذراً من أن "48 ساعة فقط تفصلهم عن سقوط الجحيم عليهم"، واختتم تدوينته بعبارة: "المجد لله!".

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تصر الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، محذرة من رد عسكري عنيف في حال استمرار إغلاقه أو تعثر المفاوضات بشأنه.