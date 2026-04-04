بعد اتصال بترامب.. غراهام يؤيد توجيه ضربة عسكرية لمحطات الطاقة الإيرانية

2026-04-04 18:57

أربيل (كوردستان 24)- أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن ترامب سيستخدم "قوة ساحقة" إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز.

قال غراهام إنه تحدث مع الرئيس دونالد ترامب اليوم، وبعد مكالمة هاتفية، بات مقتنعًا بأن الرئيس سينفذ تهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تتوصل إلى اتفاق أو تعيد فتح مضيق هرمز.

وكتب غراهام على موقع X: "بعد حديثي مع الرئيس ترامب هذا الصباح، أنا على يقين تام بأنه سيستخدم قوة عسكرية ساحقة ضد النظام إذا استمر في عرقلة مضيق هرمز ورفض الحل الدبلوماسي لتحقيق أهدافنا العسكرية. إذا لم يتضح لإيران وللآخرين حتى الآن أن الرئيس ترامب جاد في كلامه، فلا أعرف متى سيتضح لهم ذلك أبدًا".

وأضاف غراهام أنه يؤيد "بشكل كامل" إنذار ترامب بضرب مواقع الطاقة إذا لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز بحلول 6 نيسان/ابریل. وكان الرئيس قد أبلغ إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الصباح أن أمامها 48 ساعة.



