إيران: مضيق هرمز مفتوح أمام العراق

2026-04-04 20:31

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" بأن إيران تحترم السيادة العراقية نظراً لمواقف بغداد الثابتة في دعم طهران، مؤكداً أنه لن يتم وضع أي عوائق أمام الحركة التجارية العراقية في مضيق هرمز.

وفي بيان صدر اليوم السبت، 4 نيسان 2026، كشف إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، عن استثناء العراق من كافة القيود والإجراءات الصارمة التي فرضتها إيران في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح ذو الفقاري أن هذه القيود تشمل فقط الدول المصنفة كـ "دول معادية"، مشيراً إلى أن إيران تكن احتراماً كبيراً للسيادة الوطنية العراقية، واصفاً الشعب العراقي بالأمة الصامدة والقوية في وجه الهيمنة الأمريكية.

وأضاف أن المواقف الداعمة التي أبداها العراق تجاه إيران "لم تمر دون تقدير"، إنما ساهمت في تعزيز الإرادة لمواصلة النضال. كما شدد البيان في جانب آخر منه على أن العراق، بفضل مواقفه ودعمه، يمكنه استغلال فرصة تاريخية لإنهاء وجود القوات الأمريكية على أراضيه.

ومنذ اندلاع الحرب بين (أمريكا وإسرائيل) وإيران، أغلق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

يأتي هذا التصريح في أعقاب الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران صبيحة السبت، 28 شباط 2026، والتي أسفرت عن مقتل عدد من قادة البلاد، فيما ردت إيران سريعاً عبر إطلاق رشقات صاروخية نحو إسرائيل واستهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية أمريكية في دول المنطقة.