الرئيس مسعود بارزاني يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة ويؤكد على تعميق ثقافة التعايش

2026-04-04 21:27

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم 4 نیسان/ابریل 2026، رسالة تهنئة إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح (عليه السلام)، متمنياً أن يسود الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد الرئيس بارزاني في رسالته على أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح الأخوة وتعميق ثقافة التعايش الديني والقومي التي يتميز بها إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح (عليه السلام)، نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

نأمل أن تُسهم هذه المناسبة في تعميق ثقافة التعايش والأخوّة، وأن ينعم الأخوات والإخوة المسيحيون وسائر المكونات الدينية والقومية الأخرى في العراق والمنطقة بالأمن والسلام.

عيدكم مبارك، ودمتم في خير وسعادة.

مسعود بارزاني