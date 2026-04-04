نتنياهو: وجهنا ضربة مدمرة لصناعة البتروكيماويات الإيرانية

2026-04-04 21:56

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن قوات بلاده وجهت ضربة مدمرة لقطاع البتروكيماويات وصناعة الصلب في إيران. وأكد نتنياهو أنه بعد تعطيل 70% من إنتاج الصلب، انتقلت العمليات الآن إلى مرحلة قطع الموارد المالية لإيران وشل تلك المصانع التي وصفها بأنها "آلات لضخ الأموال" للحرس الثوري.

السبت 4 نيسان/أبريل 2026، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة مصورة، بأن قواتهم وجهت ضربة قاصمة للبنية التحتية الاقتصادية والصناعية في إيران، مشدداً على أن إسرائيل ستواصل شلّ مصادر تمويل طهران.

وكشف نتنياهو في رسالته أنه بعد التمكن سابقاً من تدمير 70% من قدرة إنتاج الصلب في إيران، والذي كان يُستخدم كمادة خام لتصنيع الأسلحة، استهدفت أحدث الخطوات المصانع البتروكيماوية في البلاد.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي محطات البتروكيماويات وصناعة الصلب بأنها بمثابة "آلات أموال" لطهران، قائلاً: "هذان القطاعان هما المصدران الرئيسيان لتوفير ميزانية الحرب الإيرانية ضدنا وضد العالم أجمع". وأشار إلى أن تعطيل هذه المنشآت هو جزء من استراتيجية قطع الموارد المالية للحرس الثوري الإيراني.

وجدد نتنياهو تأكيده على وعده لمواطني إسرائيل قائلاً: "لقد وعدتكم بأننا سنستمر في سحق إيران، وهذا هو بالضبط ما نفعله الآن". كما شدد على أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف النهائية.