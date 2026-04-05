ترامب ينشر فيديو "الهجوم الكبير" على طهران ويعلن القضاء على قادة عسكريين وصفهم بـ"الحمقى"

2026-04-05 00:28

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، عن تدمير أهداف استراتيجية كبرى في قلب العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً تصفية عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين خلال الهجمات الأخيرة.

فيديو الهجوم وتعليق ترامب

ونشر ترامب مقطعاً مصوراً يوثق انفجارات ضخمة وسلسلة من الضربات الجوية العنيفة التي استهدفت مواقع في طهران، وعلق عليه بلغة حادة قائلاً: "العديد من القادة العسكريين الإيرانيين، الذين قادوا بشكل سيء وبحماقة، تم القضاء عليهم في هذا الهجوم الكبير على طهران، جنباً إلى جنب مع أشياء كثيرة أخرى!".

وتأتي تدوينة ترامب في إطار الحرب النفسية والإعلامية التي ترافق العمليات العسكرية، حيث تعمد الإشارة إلى "ضعف وحماقة" القيادة العسكرية المقابلة، في رسالة تهدف إلى إحباط الروح المعنوية وتأكيد التفوق الميداني للضربات الأمريكية والإسرائيلية.

أهداف مجهولة تحت مسمى "أشياء أخرى"

وأثارت جملة "جنباً إلى جنب مع أشياء كثيرة أخرى" تساؤلات في الأوساط الاستخباراتية والإعلامية، حيث يرجح مراقبون أن الهجوم طال منشآت سرية، ومراكز قيادة وسيطرة، أو بنى تحتية حساسة لم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة بعد، مكتفياً ترامب بالتلميح إلى حجم الدمار الشامل الذي خلفه الهجوم "الكبير" على العاصمة الإيرانية.

يأتي هذا الإعلان تزامناً مع دخول الصراع أسبوعه الخامس، وسط تزايد وتيرة الغارات الجوية التي تستهدف مراكز صنع القرار في إيران.