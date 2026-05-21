إجراء عملية جراحية ناجحة لحاج من إقليم كوردستان في مكة المكرمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، اليوم الخميس، أن إحد الحجاج من الإقليم خضع لعملية جراحية ناجحة في مدينة مكة المكرمة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء مناسك الحج.

وأوضح ستوني أن الحاج مينة حاجي خضر، وهو من أهالي مدينة رانية، تعرض لتدهور مفاجئ في وضعه الصحي، ما استدعى نقله بشكل عاجل من قبل الفريق الطبي إلى مستشفى النور في مكة المكرمة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية طارئة، تكللت بالنجاح.

وأكد أن الحالة الصحية للحاج مستقرة حالياً، وتخضع للمتابعة والإشراف المباشر من قبل مسؤول مكتب الحج والعمرة في إدارة رابرين، الشيخ طه عمر، ومسؤول مكتب الحج والعمرة في حلبجة، الملا نزار شيخ جميل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المقرر أن يعود الحاج إلى مقر إقامة حجاج كوردستان بعد تحسن وضعه الصحي، مبيناً أن هذه هي أول حالة تُجرى فيها عملية جراحية بين حجاج الإقليم خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن الأوضاع الصحية العامة لجميع حجاج كوردستان جيدة ومستقرة، مؤكداً أنه لم تُسجل حتى الآن أي حالة وفاة بين الحجاج، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة أوضاعهم الصحية بشكل يومي لضمان سلامتهم خلال أداء المناسك.