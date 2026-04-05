تركيا تنفي شائعات إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى إيران

أربيل (كوردستان24)- نفت تركيا رسمياً التقارير التي تحدثت عن تزويد إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما كذبت الشائعات التي زعمت إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ تركي من قبل طهران.

يوم الأحد 5 نيسان 2026، أعلن "مركز مكافحة التضليل الإعلامي" التابع لرئاسة الجمهورية التركية في بيان له: "إن الشائعات المنتشرة في بعض حسابات التواصل الاجتماعي والمنصات المضللة، حول تزويد تركيا لإيران بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات مسيرة، أو إصابة طائرة أمريكية من طراز F-15 بنظام دفاع جوي تركي الصنع، ليس لها أي أساس من الصحة".

وأشار البيان إلى أن هذا النوع من الأخبار المضللة يمثل هجوماً ضمن الحرب النفسية المتعمدة والدعاية السوداء، التي تهدف إلى تقويض دور تركيا البناء في أزمات المنطقة وإضعاف مساعي أنقرة الدبلوماسية لترسيخ السلام.

وأكدت رئاسة الجمهورية التركية التزام بلادها بموقفها في حماية السلام والاستقرار في كافة العمليات الإقليمية، مشيرةً إلى أن هذه الحملة التضليلية ضد تركيا تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي تجاه البلاد.