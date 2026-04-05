مراسل كوردستان 24: هجوم يستهدف اللواء 52 من الحشد الشعبي في طوزخورماتو

2026-04-05 04:02

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" بأن الفوج الرابع التابع للواء 52 في هيئة الحشد الشعبي بمدينة طوزخورماتو تعرض لاستهداف من قبل طائرات حربية.

وذكر مراسل "كوردستان 24" أن غارة جوية نفذتها طائرات حربية استهدفت فوجاً تابعاً للواء 52 من الحشد الشعبي، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف على حجم الخسائر المادية أو البشرية حتى تلك اللحظة.

وعقب الهجوم، أصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي بياناً أعلنت فيه: "في منتصف ليلة أمس، تعرض الفوج الرابع التابع للواء 52 ضمن قاطع قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة لاستهداف بضربتين جويتين في منطقة مطار (حليوة) بقضاء خورماتو".

ووصف الحشد الشعبي في بيانه الهجوم بأنه "عدوان أمريكي - إسرائيلي"، مؤكداً أن القصف لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.



