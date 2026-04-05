الجيش الكويتي يعلن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة وتضرر مجمع حكومي جراء هجوم

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الكويتي الأحد أن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت باتجاه الكويت، كما أفادت السلطات بوقوع أضرار جسيمة في مجمع حكومي في العاصمة عقب هجوم إيراني مساء السبت.

وقالت بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش أن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، مشيرا إلى أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات". ودعا البيان المواطنين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة.

وأعلنت وزارة المالية الكويتية عن وقوع أضرار عقب "استهداف مبنى مجمع الوزارات بطائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني".

وأضافت أن الهجوم "أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى ولا إصابات بشرية"، مشيرة إلى تعليق الزيارات للمجمع وأن المسؤولين سيعملون الأحد عن بعد.

وامتدت الحرب إلى الكويت والإمارات والبحرين بعد بدء إيران بتوجيه ضربات انتقامية إلى دول الخليج ردا على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الاسلامية منذ 28 شباط/فبراير.