القيادة الإيرانية ترفض الانذار الجديد لترامب

أربيل (كوردستان24)- رفضت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية السبت، تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير البنى التحتية الحيوية للبلاد إذا لم تبرم اتفاقا يضع حدا للحرب خلال 48 ساعة.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي علي آبادي، في بيان إن تهديد ترامب "تصرف عاجز ومتوتر وغير متزن وغبي".

ورد على قول ترامب إنه "تبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!" في إشارة إلى إيران، قائلا "أبواب الجحيم ستُفتح لكم".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عبر تطبيق تلغرام عن عبد اللهي قوله "مع قواتنا المسلحة لن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن حقوق بلادنا، وحماية ممتلكاتنا، ووضع أي معتدٍ عند حده".

وفي وقت سابق السبت، ذكّر الرئيس الأميركي إيران بتبقي 48 ساعة من المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا من أنها ستواجه "الجحيم" إن لم يحصل ذلك.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لابرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".

وفي 26 آذار/مارس، أمهل ترامب طهران عشرة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي والذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب.

وحدد الرئيس الاميركي المهلة حتى "الاثنين السادس من نيسان/ابريل في الساعة 20,00 بتوقيت واشنطن".

وتوعد ترامب بتدمير محطات توليد الكهرباء في ايران في حال تواصل إغلاق المضيق.

وقال الجيش الإيراني مساء السبت "في حال وقوع هجوم من العدو الأميركي الصهيوني، سنستهدف كل البنى التحتية التي يستخدمها الجيش الإرهابي الأميركي، وكذلك البنى التحتية للكيان الصهيوني، من دون استثناء، بهجمات مدمرة ومتواصلة".

وأضاف عبد اللهي "منذ بداية هذه الحرب التي فُرضت علينا، وفينا بوعودنا، وهذه الرسالة تعني ببساطة أنكم ستفتحون أبواب الجحيم".