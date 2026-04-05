ترامب يهدد إيران مجدداً: 48 ساعة للاختيار بين اتفاق أو "الجحيم"

أربيل (كوردستان 24)- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التذكير بالمهلة التي منحها لإيران لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذّرا إياها من تبقي 48 ساعة قبل مواجهة "الجحيم".

وتستمر الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، حيث طالت السبت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، ما دفع وزير الخارجية عباس عراقجي الى التحذير من أن أي استهداف مباشر لها سيؤدي الى تداعيات إشعاعية على دول الخليج بالدرجة الأولى.

وفي تحذير شديد اللهجة، كتب ترامب على منصته تروث سوشال "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لابرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".

وكان ترامب أمهل طهران حتى السادس من نيسان/أبريل لكي تفتح مضيق هرمز الذي أغلقته عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 شباط/فبراير، وإلا ستتعرض منشآتها للطاقة للقصف.

ورفضت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية السبت، انذار ترامب ووصفته بأنه "تصرف عاجز ومتوتر وغير متزن وغبي"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ورد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد اللهي علي آبادي، في بيان على الرئيس الأميركي قائلا "أبواب الجحيم ستُفتح لكم".

وأتى تحذير ترامب الجديد في يوم أسفرت ضربات أميركية إسرائيلية على محيط محطة بوشهر في جنوب غرب إيران، عن مقتل عنصر حماية، بحسب الإعلام الرسمي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم رصد أي تسرب إشعاعي.

الا أن عراقجي حذّر من أن استمرار الهجمات في محيط المحطة النووية الوحيدة في البلاد قد يتسبب بتسرب إشعاعي "ينهي الحياة في عواصم مجلس التعاون الخليجي، لا في طهران".

وتقع المحطة على ضفاف الخليج في أقصى جنوب غرب إيران، وهي أقرب الى بعض العواصم الخليجية مما هي الى طهران.

وأعلن ترامب السبت في منشور على منصته تروث سوشال أن "العديد" من القادة العسكريين الإيرانيين قُتلوا في ضربة جوية "ضخمة" استهدفت طهران.

وأرفق ترامب منشوره بمقطع فيديو يظهر وميض انفجارات يضيء المدينة ليلا، لكنه لم يحدد الوقت الذي وقعت فيه هذه الضربة.