دوري أبطال أوروبا.. الفرصة الأخيرة لـ أربيلوا في ريال مدريد

أربيل (كوردستان 24)- يبدو أن مستقبل ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد داخل "سانتياغو برنابيو" قد يحدد بشكل قريب للغاية.

وتعرض ريال مدريد لضربة في صراعه على التتويج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة المتصدر بعد الخسارة 1-2 أمام ريال مايوركا، مع فوز البارسا على أتلتيكو مدريد بذات النتيجة.

ورفعت الخسارة من مايوركا الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 7 نقاط قبل 8 جولات على نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن أربيلوا لم يعد أمامه إلا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة كأس الملك في مستهل مشواره مع "الميرينغي"، ثم ابتعاد لقب الدوري إكلينيكياً بعد نتائج السبت الماضي.

ولكن "الميرينغي" من جانبه سيكون أمامه مشوار ليس بالسهل في الكأس ذات الأذنين، حيث سيستهله بمواجهة بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني في مدريد ثم بمدينة ميونخ يومي 7 و15 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك ضمن مرحلة ربع النهائي.

وحال عبور الفريق البافاري، سيلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مع المتأهل من باريس سان جيرمان وليفربول.

في الإطار ذاته، فإن أربيلوا أظهر فشله في تغيير النتائج السلبية التي يتعرض لها ريال مدريد خلال الموسم الحالي منذ تولي تدريب الفريق في 12 يناير/ كانون الثاني.

وكانت بدايات أربيلوا محبطة كمدرب لريال دريد، وذلك من خلال السقوط 2-3 أمام ألباسيتي بكأس ملك إسبانيا

وعلى مستوى الدوري الإسباني، فشل الريال في تحويل تأخره أمام أوساسونا وخيتافي وريال مايوركا وخسر 1-2 مرتين و0-1 مرة.

في المقابل، نجح في الريمونتادا خلال انتصار 3-2 على أتلتيكو مدريد بعد التأخر 0-1 بعد مرور 33 دقيقة بهدف النيجيري أديمولا لوكمان.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، حول ريال مدريد تأخره 0-1 أمام بنفيكا في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لفوز 2-1.

ولكن في المقابل، فشل أربيلوا في فعل الأمر ذاته ضد العملاق البرتغالي خلال خسارة 2-4 في ختام مرحلة الدوري، تلك الهزيمة التي أجبرت رفاق كيليان مبابي على خوض الملحق.