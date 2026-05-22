نامو فاضل: تهنئة الرئيس بارزاني كانت أغلى وأهم عندي من تحقيق الفوز

أربيل (كوردستان 24)- أكّد بطل الفنون القتالية المختلطة الكوردي، نامو فاضل، أن رسائل الدعم والتهنئة من الرئيس مسعود بارزاني ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، كانت لها أثر كبير عليه.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، قال فاضل: إن تهنئة ودعم الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، هما أكثر أهمية عندي من الفوز بالبطولة، كما أنني شعرت بالفخر والسعادة بلقائهما.

وأكد أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وعده بدعم مستمر، ومنحه لقب "أسد الكورد".

وحول زيارته إلى إقليم كوردستان، أعرب الرياضي الكوردي عن إعجابه بالتقدم الذي تشهده العاصمة أربيل، قائلاً: "أربيل أجمل وأكبر من دبي".

وفي جانب آخر من حديثه، سلط نامو فاضل الضوء على رسالته القومية في الحلبات الدولية قائلاً: "استخدام السبحة وارتداء السروال الكوردي (الزي التقليدي) هما رمزان لهويتي القومية. أريد من خلال النزالات العالمية أن أُعرّف العالم بثقافة ورموز الكورد، وأنا فخور جداً بها".

وليلة السبت، 16 أيار/مايو 2026، تمكن البطل الكوردي نامو فاضل، في آخر مشاركة له ببطولة الفنون القتالية في أميركا بمدينة لوس أنجلوس، من هزيمة منافسه جيك بابيان.

وحظي الفوز الكبير لنامو فاضل بملايين المشاهدات على منصة "نتفليكس"، حيث كُتب بالخط العريض: "نامو فاضل خنق منافسه جيك وكاد أن يجهز عليه".

يذكر أن نامو فاضل، الذي يُلقب غالباً بـ "حفيد صلاح الدين"، يدخل إلى الحلبة في جميع البطولات والنزالات حاملاً علم كوردستان، وخاض حتى الآن 10 نزالات خسر واحداً منها فقط، وقد تتاح له الفرصة في المستقبل القريب للمشاركة في بطولات العالم للـ (UFC).

وفي اليوم التالي، الأحد 17 أيار/مايو 2026، هنأ الرئيس مسعود بارزاني، في رسالة نشرها على حسابه في منصة (إكس)، البطل الدولي نامو فاضل قائلاً: "نامو فاضل هو مدعاة فخر لجميع الكورد وكوردستان، وأشد على يده وأتمنى له دوام النجاح والصدارة".

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، البطل الكوردي نامو فاضل، وأشار قائلاً: "سعدت بلقاء البطل الكوردي نامو فاضل، نحن فخورون به وسنستمر في تشجيعه ودعمه".