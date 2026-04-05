مسرور بارزاني يدين بشدة الهجمات على أربيل ويطالب بغداد بإجراءات "حاسمة وملموسة" ضد الميليشيات

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت القنصلية العامة الأمريكية ومناطق مدنية في أربيل، واصفاً إياها بـ"الأعمال الشنيعة" التي ترتكبها ميليشيات إرهابية.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" ، أكد مسرور بارزاني أن هذا العدوان المتعمد يمثل تهديداً خطيراً ليس فقط لأمن الإقليم، بل لاستقرار العراق والمنطقة بأسرها، مشدداً على أن استمرار هذه الأفعال "أمر غير مقبول".

ووجه رئيس حكومة الإقليم دعوة "لا لبس فيها" إلى الحكومة الاتحادية، مطالباً إياها باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملموسة على أرض الواقع ضد الجماعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون.

وشدد مسرور بارزاني في تدوينته على أن المسؤولية تقع على عاتق بغداد في استخدام كافة الوسائل المتاحة لإحباط هذه الهجمات الإرهابية، وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لسيادة وأمن البلاد.