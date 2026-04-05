مؤتمر صحفي مرتقب لترامب للإعلان عن تنفيذ "عملية إنقاذ مذهلة" لضابط أمريكي من إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن نجاح القوات الأمريكية في تنفيذ عملية "كوماندوز" دراماتيكية لإنقاذ ضابط برتبة عقيد (Colonel) وعضو في طاقم طائرة "إف-15"، كان مصاباً بجروح خطيرة في أعماق المناطق الجبلية داخل الأراضي الإيرانية.

وصف ترامب في منشوره العملية بأنها "نادراً ما يُقبل على تنفيذها" نظراً لخطورتها الشديدة على الأفراد والمعدات. وكشف أن الجيش الإيراني كان يبحث بشكل مكثف وبأعداد كبيرة عن الضابط الأمريكي وكان على وشك الوصول إليه، إلا أن القوات الأمريكية تمكنت من استعادته في "عملية ثانية" تلت عملية أولى أُنقذ فيها طيار آخر في وضح النهار.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية أمضت نحو سبع ساعات في الأجواء الإيرانية لتنفيذ هذه المهام، واصفاً ما جرى بأنه "عرض مذهل للشجاعة والموهبة" من قبل المقاتلين الأمريكيين.

وأكد ترامب أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً رسمياً برفقة قيادات عسكرية من داخل المكتب البيضاوي، يوم غدٍ الاثنين في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET)، للكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه التطورات العسكرية المتسارعة.