صادرات نفط العراق إلى أميركا تهبط بنسبة 50 بالمائة في أسبوع واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في بيان لها، اليوم الأحد 5 آذار 2026، أن "إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغ 5 ملايين و840 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 49 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه".

وأشار البيان إلى أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت 140 ألف برميل يومياً، مسجلة انخفاضاً بمقدار 130 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الأسبق، الذي كان فيه متوسط التصدير اليومي 270 ألف برميل".

كما أوضحت الإدارة الأمريكية أن كندا تصدرت المصدرين بمعدل 3 ملايين و801 ألف برميل يومياً، تلتها السعودية بـ 629 ألف برميل، ثم كولومبيا بـ 416 ألف برميل، والمكسيك بـ 398 ألف برميل يومياً.

وبحسب الجدول، بلغت واردات النفط من فنزويلا 194 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور 103 آلاف، ومن نيجيريا 84 ألفاً، ومن البرازيل 73 ألفاً، ومن ليبيا ألفي برميل يومياً.

وتستورد الولايات المتحدة معظم نفطها الخام من هذه الدول العشر، ويُقدر استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل، مما يجعلها أكبر مستهلك للنفط في العالم.