متحفٌ فرنسي يعرض عظام ديناصور ضخمة للمرة الأولى

أربيل (كوردستان 24)- يعرض متحف أنغوليم الفرنسي اعتبارا من الجمعة عظام ديناصور من نوع كاماراصور القريب للدبلودوكوس الذي يبلغ طوله 20 مترا، بعد عامين من اكتشافها خلال أعمال تنقيب في موقع أنجاك-شارانت المجاور.

وستبقى هذه العظام الضخمة متاحة لعامة الجمهور حتى مطلع كانون الثاني/يناير في إطار معرض "باحثو الديناصورات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال أمين متحف أنغوليم والمسؤول عن المجموعات الأحفورية والأثرية فيه لوران كريبان "إنها المرة الأولى التي سنعرضه فيها، وهي أيضا المرة الأولى التي سيتمكن فيها العلماء من رؤيته".

ومن بين المتحجرات المعروضة، عظمة فخذ ضخمة (من جزأين)، ولوح كتف، وفقرات عدة، وفكّان سفليان، بالإضافة إلى نحو 30 سنّا اكتُشفت في موقع أنجاك-شارانت.

وكان هذا الديناصور العاشب الذي يزن 20 طنّا يعيش قبل 140 مليون سنة في هذه المنطقة المستنقعية، إلى جانب نحو 40 نوعا من الفقاريات، من تماسيح وسلاحف، فضلا عن الأورنيثوميموصورات (المعروفة بالديناصورات النعامة).

وقال لوران كريبان "في موقع من العصر الطباشيري المبكر مثل أنجاك، لم يكن من المفترض أن تكون الكاماراصورات موجودة".

واضاف "هذا نوع كان من المفترض نظريا أن يكون انقرض في مرحلة الانتقال بين العصر الجوراسي والطباشيري التي شهدت نوعا من أزمة مناخية أدت إلى انقراض عدد من الأنواع".

وأشار إلى أن ذلك "أعاد إحياء الأبحاث وأثار تساؤلات جديدة".