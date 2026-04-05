أربعة قتلى و39 جريحا جراء غارة إسرائيلية على جنوب بيروت (وزارة الصحة)

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الاحد مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 39 آخرين بجروح جراء غارة إسرائيلية على منطقة الجناح الواقعة عند الأطراف الجنوبية لبيروت الأحد.

ووقعت الغارة على بعد نحو 100 متر من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان، بحسب ما أفاد مصدر طبي فرانس برس في وقت سابق.

وشاهد مراسلو الوكالة نحو 20 شخصا عند مدخل المستشفى، بعضهم يبكي، فيما كانت صفارات سيارات الاسعاف تعمل على نقل مصابين من المنطقة المحاذية للضاحية الجنوبية للعاصمة.