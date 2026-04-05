الحرس الثوري الإيراني يتبنى هجمات على منشآت نفطية في الخليج وإسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، استهدافه لمنشآت حيوية للوقود والبتروكيماويات في عدد من دول الخليج، شملت كلاً من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن هذه العملية العسكرية تأتي رداً على هجوم استهدف مجمعاً للبتروكيماويات في منطقة "ماهشهر" جنوب غربي إيران، اتهمت فيه طهران إسرائيل بالوقوف وراءه، بالإضافة إلى هجوم آخر استهدف جسراً رئيسياً قرب العاصمة طهران.

ونقلت الهيئة عن الحرس الثوري قوله إن هذه الهجمات تمثل "المرحلة الأولى" من الرد الإيراني الذي نُفذ صباح اليوم.

كما أعلنت طهران مسؤوليتها عن استهداف منشآت للغاز والبتروكيماويات مرتبطة بالولايات المتحدة في الإمارات والبحرين والكويت، محذرةً من تصعيد هجماتها ضد المصالح الأمريكية في حال تكرر استهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية. وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري عن استهداف مصفاة نفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

من جانبها، أفادت السلطات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، بأن حطاماً ناتجاً عن اعتراضات الدفاع الجوي فوق مصنع للبتروكيماويات أدى إلى اندلاع ثلاث حرائق. وذكر المكتب الإعلامي للمدينة أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية جراء الحادث، مؤكداً وقوع أضرار مادية في الموقع.



المصدر: الوکالات