ترامب يُجدد الموعد النهائي لإيران يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس ترامب، في مقابلة هاتفية مع مراسل فوكس نيوز، تري ينجست، على الموعد النهائي الذي حدده لإيران يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز، وإلا ستواجه ضربات على بنيتها التحتية للطاقة.

وأوضح ينجست أن ترامب عرض على الإيرانيين المتفاوضين مع الولايات المتحدة - والذين سيكونون جزءًا من عملية إبرام الاتفاق - عفوًا جزئيًا. وقال ترامب للمراسل إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم مصادرة النفط الإيراني، وهي خطوة سبق أن صرّح ترامب بأن الأمريكيين قد لا يتحلون بالصبر الكافي لتحملها.

وأضاف ينجست أن ترامب أخبره أن الإيرانيين يحاولون تأجيل الجدول الزمني للتفاوض على الاتفاق، وهو ما دفع، بحسب قوله، إلى شنّ الضربة على الجسر الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن ترامب أخبره أيضًا أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين، على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات علنية من المسؤولين الإيرانيين على قرب التوصل إلى اتفاق.

كان ترامب قد منح إيران مهلة حتى السادس من أبريل/نيسان للتوصل إلى اتفاق، وإلا ستواجه تهديدات بشن هجمات على البنية التحتية الحيوية، وذلك بعد تمديد مهلة سابقة لعشرة أيام.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حذر ترامب إيران قائلاً: "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطة الطاقة، ويوم الجسر، في آن واحد، في إيران. لن يكون هناك مثيل له!".





المصدر: فوکس نیوز