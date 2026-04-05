مستشار رئيس الإمارات: استراتيجية إيران "ستؤدي لزيادة النفوذ الإسرائيلي في الخليج"

أربيل (كوردستان 24)- حذّر مستشار الرئيس الإماراتي الأحد من أنّ النفوذ الإسرائيلي في الخليج سيزداد نتيجة استراتيجية إيران في المنطقة، بينما تشنّ طهران هجمات جوية على جيرانها ردا على الضربات الإسرائيلية الاميركية.

وقال أنور قرقاش في تصريحات لوسائل الإعلام "ستُرسّخ الاستراتيجية الإيرانية الدور الأميركي، ولن تُقلّصه. كما سنشهد ازديادا في النفوذ الإسرائيلي في الخليج، لا تراجعاً".

وأكد قرقاش أيضا أن الإمارات "ستنضم إلى أي جهد دولي بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز"، في ظل إغلاق طهران للممر البحري الحيوي بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية شباط/فبراير الفائت.

المصدر: فرانس برس