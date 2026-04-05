ترامب في مقابلة مع "أكسيوس": اتفاق مع إيران بحلول الثلاثاء أو "سأدمر كل شيء"

أربيل (كوردستان 24)- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع موقع "أكسيوس" (Axios)، أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات عميقة" مع إيران، مشيراً إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي حددها يوم الثلاثاء المقبل. غير أنه أرفق هذا التفاؤل بتهديد شديد اللهجة قائلاً: "إذا لم يبرموا اتفاقاً، فسأقوم بتدمير كل شيء هناك".

تهديدات باستهداف البنية التحتية

وكان ترامب قد صعد من نبرته صباح الأحد، مهدداً بقصف محطات الطاقة والجسور في إيران بدءاً من يوم الثلاثاء إذا لم يقم النظام الإيراني بفتح مضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور له: "سيكون الثلاثاء هو 'يوم محطات الطاقة' و'يوم الجسور' في إيران.. افتحوا المضيق اللعين، وإلا ستعيشون في الجحيم".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى إيذاء المدنيين الإيرانيين، زعم ترامب أن المدنيين المعارضين للحكومة سيدعمون مثل هذه الضربات لإضعاف النظام، مضيفاً: "إنهم يعيشون في خوف.. ويخشون أن نغادر في منتصف الحرب، لكننا لن نغادر".

كواليس المفاوضات

وكشف ترامب أن مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يقودان مفاوضات مكثفة. وذكرت مصادر مطلعة أن المحادثات تجري عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، بالإضافة إلى رسائل نصية متبادلة بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال ترامب لـ "أكسيوس" إن المفاوضات تسير بشكل جيد، لكنه استدرك قائلاً: "لا يمكنك أبداً الوصول إلى خط النهاية مع الإيرانيين". كما برر ترامب قصف جسر يربط طهران بشمال إيران يوم الأربعاء الماضي بأنه جاء رداً على ما اعتبره "عدم جدية" من الجانب الإيراني بعد طلبهم مهلة خمسة أيام لعقد لقاء مباشر.

تحذيرات من جرائم حرب ورد إيراني

في المقابل، اتهمت طهران الرئيس ترامب بالتخطيط لارتكاب "جرائم حرب" عبر استهداف المنشآت المدنية، وهددت بالرد عبر ضربات مماثلة تستهدف البنية التحتية في إسرائيل ودول الخليج.

جهود اللحظة الأخيرة

ورغم تهديدات ترامب، يسعى وزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا جاهدين للتوصل إلى "حزمة إجراءات لبناء الثقة" قد تؤدي إلى تمديد المهلة النهائية وتقريب وجهات النظر لعقد اجتماع مباشر. وتهدف المفاوضات الحالية بشكل أساسي إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو الأمر الذي لم يشهد تقدماً ملموساً حتى الآن.