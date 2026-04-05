بغداد تثمن تعاون طهران في تأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وتؤكد تمسكها بالحياد

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد 5 نيسان 2026، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، سبل تعزيز أمن ممرات الطاقة وآخر التطورات الأمنية المعقدة في المنطقة.

تثمين التسهيلات الإيرانية

وذكر بيان رسمي لوزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين أعرب خلال اللقاء عن شكر وتقدير الحكومة العراقية للجانب الإيراني لسماحه بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. وأكد حسين أن استمرار هذا التنسيق في المستقبل القريب يكتسب أهمية استراتيجية بالغة للعراق ولضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

تنسيق أمني وميداني

وتناول الجانبان آليات العمل المشترك لضمان الالتزام بالتفاهمات التي تخدم مصالح البلدين الجارين. وفي سياق متصل، قدم السفير الإيراني إيجازاً حول موقف طهران من التطورات الميدانية الأخيرة وتداعيات الحرب الجارية في المنطقة.

موقف العراق الثابت

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي على سياسة العراق الثابتة والمبنية على "الحياد" ورفض خيار الحرب كلياً، داعياً إلى ضرورة إنهاء الصراعات المسلحة. وقال حسين: "إن العراق يؤمن بوجوب حل كافة الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية والمفاوضات السلمية".

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة تتطلب تغليب لغة العقل والحوار المفتوح، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الشامل للجميع.