وزير خارجية البحرين يحث على اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- كتب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان له اليوم الأحد 5 نیسان/ابریل 2026، أن سيطرة إيران المستمرة منذ أسابيع على مضیق هرمز قد خلقت "أزمة متفاقمة تهدد الاستقرار العالمي والأمن الغذائي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وحثّ الزياني مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء بشأن مشروع مقترح بحريني، والذي واجه معارضة شديدة من روسيا والصين وفرنسا بشأن عدة قضايا، من بينها بنود تجيز استخدام القوة لفتح المضيق. وتتمتع الدول الثلاث بحق النقض (الفيتو) على أي قرار في المجلس المؤلف من 15 عضواً.

وكان من المقرر إجراء التصويت على مشروع المقترح، الذي خضع لتعديلات كبيرة وتخفيضات في بنوده، الأسبوع الماضي، إلا أنه تم تأجيله لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.

وأشار الزياني إلى أن "فرصة التحرك تضيق يوماً بعد يوم"، وأن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك "يبعث برسالة خطيرة مفادها أن شرايين حيوية للاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون عواقب".