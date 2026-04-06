إسرائيل تعلن مقتل قائد رفيع في الحرس الثوري

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 6 نيسان 2026، تصفية قائد رفيع آخر في "مقر النفط" التابع للحرس الثوري الإيراني، في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن المدعو (محمدرضا أشرفي كاهي)، الذي كان يشغل منصب مسؤول الشؤون التجارية في "مقر النفط"، قُتل يوم الجمعة الماضي خلال الغارات الجوية التي استهدفت منطقة طهران.

وأوضح البيان أن "مقر النفط" يتولى مهمة دعم أنشطة الحرس الثوري وتعزيز قدراته العسكرية، بالإضافة إلى توفير التمويل للحلفاء الإقليميين مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الأرباح المحققة من مبيعات النفط. ووصف الجيش الإسرائيلي مقتل هذا المسؤول بأنه "ضربة موجعة للقواعد الاقتصادية للمؤسسة الأمنية الإيرانية"، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان مقتل قائد "مقر النفط" نفسه.

هجوم صاروخي على حيفا

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وخدمات الإسعاف عن سقوط صاروخ إيراني على مبنى سكني في مدينة حيفا بشمال إسرائيل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن المبنى المكون من 7 طوابق تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني.

من جهتها، أفادت طواقم "نجمة داوود الحمراء" للإسعاف بأن المصابين هم: رجل يبلغ من العمر 82 عاماً (حالته خطرة نتيجة إصابته بشظايا)، وسيدتان تبلغان من العمر 77 و38 عاماً، بالإضافة إلى طفل في العاشرة من عمره أصيب في منطقة الرأس.