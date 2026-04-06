جماعة "أصحاب الكهف" تتبنى الهجمات الأخيرة على إقليم كوردستان وتتوعد بالتصعيد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت جماعة "أصحاب الكهف" المسلحة، وهي إحدى الفصائل المنضوية تحت لواء ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان مؤخراً.

وذكرت الجماعة في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، 6 نيسان 2026، أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرتين مسيرتين (درون)، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت "رداً على استهداف منفذ شلامجة الحدودي".

وجاء في نص البيان أيضاً: "إن عملياتنا مستمرة وسوف نطورها بشكل أكثر كثافة في المرحلة المقبلة". كما وجه الفصيل تحذيراً شديد اللهجة للمدنيين بضرورة الابتعاد عن القواعد العسكرية وأماكن تواجد القوات الأمريكية ومن وصفهم بـ "المرتزقة"، وذلك "حفاظاً على أرواحهم"، على حد تعبير البيان.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد حاد للتوترات الأمنية في المنطقة، ومع تكرار استهداف الفصائل المسلحة لمواقع في إقليم كوردستان والقواعد التي تضم قوات دولية.