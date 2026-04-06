الحرس الثوري الإيراني يتوعد واشنطن وتل أبيب بإجراءات جديدة في مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود إلى سابق عهدها، لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة توجه طهران نحو فرض قواعد جديدة للملاحة في المنطقة.

وذكرت قيادة البحرية أن "المرحلة الراهنة تقتضي تغييراً استراتيجياً في آليات تعامل إيران مع الوجود الأمريكي والإسرائيلي في الخليج"، مشددة على أن الإجراءات الجديدة والسيطرة الميدانية على المضيق "ستضع حداً لتحركات قوات الأعداء، وتمنعهم من التنقل بحرية كما كان يحدث في السابق".

وأشار البيان إلى أن إيران ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى "صياغة نظام جديد لحركة المرور الملاحية في الخليج"، وبينما لم يكشف الحرس الثوري عن التفاصيل الفنية لهذا النظام أو الجدول الزمني لدخوله حيز التنفيذ، إلا أنه أكد أن "الاستعدادات تجري بوتيرة متسارعة وعلى مستويات عسكرية ولوجستية متقدمة".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة ذروة التوترات البحرية، وسط تحذيرات مراقبين من أن أي تغيير في الوضع القائم بمضيق هرمز — الذي يعد شريان التجارة العالمي — قد يؤدي إلى تداعيات كبرى تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.