انطلاق فعاليات موسم مسرح "المونودراما" في كركوك لتعزيز التعايش السلمي

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في محافظة كركوك، اليوم الاثنين 6 نيسان 2026، فعاليات الموسم الجديد لمسرح "المونودراما المتميزة"، الذي ينظمه فرع كركوك لنقابة الفنانين، وذلك على قاعة معهد الفنون الجميلة في المدينة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكد قاسم خەمگین (قاسم غمكين)، مدير موسم مسرح المونودراما، أن هذه الفعالية تسعى إلى توظيف المسرح كأداة عميقة للتعبير عن خلجات النفس البشرية وتعزيز الفهم الاجتماعي، مشيراً إلى أن "المونودراما" كفن مسرحي يمتلك قدرة استثنائية على فتح حوارات حقيقية وجادة حول القضايا الإنسانية والاجتماعية المعقدة.

وأوضح خەمگین أن الموسم الحالي يتميز بتقديم ثلاثة عروض مسرحية بثلاث لغات مختلفة، مما يعكس التنوع الثقافي الغني للمدينة، وهي:

مسرحية "النكاتي": تقدمها فرقة مسرح كركوك باللغة العربية.

مسرحية "الحدود": تقدمها فرقة الفنانين التركمان باللغة التركمانية.

مسرحية "تێی هەڵدەشەق": تقدمها فرقة مسرح "ديالوج" باللغة الكوردية.

وعلى هامش العروض المسرحية، أعلن مدير النشاط عن تنظيم معرض فني خاص يسلط الضوء على قيم التعايش السلمي والأخوة بين مختلف المكونات والثقافات في كركوك. وأشار إلى أن المعرض، الذي تشرف عليه مجموعة الفنون الشعبية في كركوك، يُعد رمزاً للوحدة والانسجام الاجتماعي في المحافظة.

وحول أهمية هذا الحدث، أضاف قاسم خەمگین: "هذه المواسم المسرحية تلعب دوراً محورياً في تطوير المسرح المعاصر بكركوك، لا سيما في مجال المونودراما التي تبرز طاقات الممثل في التعبير عن المشاعر العميقة. كما يمثل هذا النشاط منصة للتفاعل بين اللغات والثقافات المختلفة، حيث يتحول المشاركون عبر بوابة الفن إلى جزء من حوار السلام والعيش المشترك".

يُذكر أن "موسم مسرح المونودراما المتميزة" يُعد خطوة استراتيجية لرفع مستوى الفنون الأدائية في كركوك، وخلق فضاءات رحبة لتعزيز الحوار الثقافي والإنساني من خلال الإبداع الفني.