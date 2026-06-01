مهرجان برمنغهام للأفلام الكوردية يعلن قائمة الفائزين بجوائز دورته الأولى

أربيل (كوردستان 24)- انطلق في مدينة برمنغهام ببريطانيا مهرجان برمنغهام الأول للفيلم الكوردي، بمشاركة 33 فيلماً كوردياً، حيث اختتمت فعالياته بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وصرحت المتحدثة باسم المهرجان، شاهين صابر، لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين، 1 حزيران 2026، قائلة: "شهدت دورة المهرجان لهذا العام مشاركة 33 فيلماً، من بينها ثلاثة أفلام طويلة وفيلما رسوم متحركة (أنيميشن)، وتميزت غالبية الأعمال المشاركة بانتمائها إلى سينما الدراما. إن هذا العدد يعكس النمو المستمر للسينما الكوردية واتساع صدى أصوات صناع الأفلام الكورد خارج الحدود".

وأضافت صابر: "في ختام مهرجان برمنغهام الأول للفيلم الكوردي، الذي شهد منافسة بين 33 فيلماً كوردياً ودولياً، تم توزيع ثماني جوائز رئيسية على الفائزين؛ حيث ذهبت جائزة أفضل فيلم لفيلم (الليمون يعرف كل شيء). وفي فئة الإخراج، نال المخرج ياكوب جائزة أفضل مخرج عن فيلم (موري). وحصد محمد رضا ساجدية جائزة أفضل تصوير سينمائي عن فيلم (بيت القمر). أما في فئة أفضل ممثلة، فقد فازت الفنانة مريم بوباني بالجائزة عن دورها في فيلم (الابن)".

وعن بقية جوائز المهرجان، أوضحت المتحدثة باسم المهرجان قائلة: "كذلك مُنحت جائزة أفضل ممثل للفنان ماهر حسن عن دوره في فيلم (ژان). وفي فئة كتابة السيناريو، حصدت ليلى باغ بيرا جائزة أفضل سيناريو عن فيلم (ژان). وفاز فيلم (أنيتا اختفت في الأخبار) بجائزة أفضل تصميم صوتي. وفي ختام توزيع الجوائز، نال فيلم (البحث) جائزة أفضل مونتاج".

أقيم مهرجان برمنغهام الأول للفيلم الكوردي بحضور حشد من صناع الأفلام، الفنانين، وعشاق الفن السابع، ليشكل منصة هامة للتعريف بالإنتاجات السينمائية الكوردية ودعمها، ومد جسور تواصل أوسع بين السينمائيين والجمهور الدولي.