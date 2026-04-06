مرصد إيكو: نفقات وزارة النفط الاستثمارية لعام 2025 تعادل قيمة 80 ناقلة عملاقة

أربيل (كوردستان24)- كشف "مرصد إيكو عراق" المختص بالشأن الاقتصادي، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم النفقات الاستثمارية لوزارة النفط العراقية، مؤكداً أن المبالغ المرصودة لعام واحد كفيلة ببناء أسطول ناقلات نفط عالمي، ما يثير تساؤلات جدية حول آليات الإنفاق وجدواها الاقتصادية.

وذكر المرصد في بيان صحفي، أن وزارة النفط تصدرت قائمة الوزارات الأكثر تخصيصاً للنفقات الاستثمارية على مدار السنوات الماضية. وأوضح البيان أن النفقات الاستثمارية المخطط لها للوزارة في عام 2025 بلغت أكثر من 12 تريليون و873 مليار دينار عراقي، وهو ما يعادل نحو 9.9 مليار دولار أمريكي.

وأجرى المرصد مقارنة تحليلية كشفت أن هذا المبلغ الضخم كان بإمكانه تحويل العراق إلى قوة بحرية في مجال الطاقة؛ حيث يكفي لشراء نحو 80 ناقلة نفط عملاقة من طراز (VLCC)، والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو 110 ملايين دولار.

وأشار البيان إلى أن امتلاك مثل هذا الأسطول كان سيسمح للعراق بنقل نفطه الخام ونفط دول أخرى، بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مستعرضاً أنواع الناقلات التي كان يمكن الاستثمار بها مثل (ULCC) الضخمة جداً، و(Suezmax) متوسطة الحجم، وصولاً إلى الأنواع الأصغر مثل (Aframax) و(Panamax).

وأثار الرقم الضخم للنفقات الاستثمارية جملة من التساؤلات حول أولويات الحكومة في إدارة الملف المالي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.

وتساءل المرصد عن جدوى صرف هذه المبالغ في قطاع النفط حصراً، في وقت تفتقر فيه القطاعات الخدمية الأساسية مثل الكهرباء، المياه، والصحة إلى التمويل الكافي لمواجهة احتياجات المواطنين المتزايدة.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الاستثمار في "أسطول وطني" لنقل النفط كان سيشكل خطوة استراتيجية لتأمين الصادرات العراقية وزيادة الإيرادات غير النفطية (عبر أجور النقل)، وتقليل الارتهان للشركاء الخارجيين، مما يعزز السيادة الاقتصادية للبلاد.