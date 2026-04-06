إيران: أعددنا رداً دبلوماسياً لأمريكا.. و"رويترز" تكشف عن خطة شاملة للتهدئة اليوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 6 نيسان 2026، أنها أعدت رداً دبلوماسياً موجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها ستكشف عنه في الوقت المناسب، فيما وجهت اتهامات لـ "واشنطن" بتقويض المسارات الدبلوماسية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي، إن طهران صاغت ردها الدبلوماسي وستعلنه قريباً، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تسببت في عرقلة الجهود الدبلوماسية بشكل "سيئ للغاية" خلال الأشهر الماضية. وأضاف البيان: "العالم يشهد اليوم على أن الخطاب الأمريكي لا يتطابق مع أفعاله على أرض الواقع".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن هناك خطة وشيكة لإنهاء حالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، قد تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين. وأوضح المصدر أن باكستان هي التي صاغت إطار هذه الخطة، وجرى تبادل بنودها بين المسؤولين في طهران وواشنطن ليلة أمس الأحد.

بحسب المصادر، تتكون الخطة المقترحة من مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى: إعلان وقف فوري لإطلاق النار.

المرحلة الثانية: التوقيع على اتفاقية شاملة لتسوية النزاعات العالقة.

وأشار المصدر إلى ضرورة التوصل لاتفاق نهائي حول كافة النقاط خلال اليوم، مبيناً أن الاتفاق الأولي سيكون على شكل "مذكرة تفاهم" يتم توقيعها إلكترونياً عبر باكستان، التي تُعد قناة الاتصال الوحيدة بين الطرفين حالياً.

وكشفت "رويترز" أن قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، ظل في تواصل مستمر "طوال الليل" مع كل من "جي دي فانس" نائب الرئيس الأمريكي، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص، إضافة إلى "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، لتقريب وجهات النظر.

وينص المقترح، الذي أُطلق عليه مؤقتاً اسم "اتفاق إسلام آباد"، على بدء سريان وقف إطلاق النار فوراً وإعادة فتح "مضيق هرمز" أمام الملاحة. كما يمنح الطرفين مهلة تتراوح بين 15 إلى 20 يوماً للتوصل إلى اتفاق أوسع، على أن تُجرى الجولة النهائية من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.