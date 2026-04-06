تركيا تعلن عبور 3 من سفنها بسلام عبر مضيق هرمز

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، نجاح ثلاث سفن تركية في العبور بسلام عبر مضيق هرمز، بعد أن كانت محاصرة نتيجة التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة. وأكد الوزير استمرار الجهود الدبلوماسية والفنية لتأمين خروج 156 بحاراً لا يزالون متواجدين في منطقة النزاع.

وقال أورال أوغلو، في تدوينة عبر منصة "X": "بصفتنا وزارة النقل والبنية التحتية، نتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز، ونرصد لحظة بلحظة تحركات السفن والبحارة الأتراك في المنطقة".

وأوضح الوزير أن التنسيق المشترك مع وزارة الخارجية أسفر عن عبور السفينة "أوشن ثاندر" (Ocean Thunder) بسلام ليلة أمس، وهي ناقلة كانت محملة بالنفط الخام العراقي ومتوجهة إلى ماليزيا، حيث تمكنت من مغادرة الخليج بنجاح.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد السفن التركية التي غادرت المنطقة بسلام منذ اندلاع الصراع إلى ثلاث سفن. وكشف الوزير أن 12 سفينة تركية أخرى لا تزال تتواجد في محيط المضيق، تقدمت 8 منها بطلبات رسمية للمغادرة.

وشدد أورال أوغلو على أن العمل جارٍ لتأمين عودة تلك السفن الثماني وعلى متنها 156 كادراً بحرياً، قائلاً: "سنواصل مراقبة وضع سفننا وبحارتنا بدقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات ذات الصلة".

في سياق متصل، أفادت وكالة "إيسنا" للأنباء بمغادرة سفينتين هنديتين محملتين بالغاز المسال (LPG) مياه الخليج. وأشارت الوكالة إلى أن السفينتين اللتين ترفعان العلم الهندي تمكنتا من الخروج، بينما لا تزال سفينة ثالثة متوقفة في الجانب الغربي من مضيق هرمز ولم تعبر بعد.

يُذكر أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة حادة في حركة الملاحة البحرية منذ 28 شباط/فبراير الماضي، إثر اندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وقد أدت هذه الصدامات المسلحة إلى إغلاق شبه كامل للمضيق واحتجاز عشرات السفن التجارية وناقلات النفط.